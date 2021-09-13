Лесные пожары Якутии стали стихийным бедствием из-за погоды — Минприроды РФ
Якутск, 13 сентября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Погодные условия в Якутии этим летом были экстремальными, и это стало причиной масштабности распространения лесных пожаров. Об этом заявил министр природы РФ Александр Козлов в интервью РБК. По его словам, сложной климатическая ситуация в регионе была из-за жары, сильного ветра и отсутствия осадков.
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По его данным площадь, пройденная огнём в Якутии за лето, составила 7 млн га. В самые трудные для республики времена в тушении лесов задействовали 5 тыс. человек и 700 единиц техники. Привлекались силы Минобороны, МЧС, а также авиация.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 12 сентября в лесах Якутии возникли десять новых возгораний. Общее число природных пожаров в республике увеличилось до 63.