Якутск, 13 сентября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Погодные условия в Якутии этим летом были экстремальными, и это стало причиной масштабности распространения лесных пожаров. Об этом заявил министр природы РФ Александр Козлов в интервью РБК. По его словам, сложной климатическая ситуация в регионе была из-за жары, сильного ветра и отсутствия осадков.

U.S. Forest Service Лесной пожар

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«В Якутии в этом году была очень сложная климатическая ситуация. С экстремальными погодными условиями лесные пожары принимают характер стихийного бедствия. В самый пик жары в Якутии дождей просто не было при месячной норме 37 мм осадков, зато были сухие грозы. Сильные ветры усугубляли обстановку, что в том числе повлияло и на соседние регионы», — сказал Александр Козлов.

По его данным площадь, пройденная огнём в Якутии за лето, составила 7 млн га. В самые трудные для республики времена в тушении лесов задействовали 5 тыс. человек и 700 единиц техники. Привлекались силы Минобороны, МЧС, а также авиация.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 12 сентября в лесах Якутии возникли десять новых возгораний. Общее число природных пожаров в республике увеличилось до 63.