Абакан, 13 сентября, 2021, 06:14 — ИА Регнум. За выходные (11−12 сентября) в Хакасии стало известно о смерти семи пациентов с коронавирусом.

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, скончались четыре женщины (45 лет, 56 лет, 70 лет, 79 лет) и трое мужчин (55 лет, 79 лет, 90 лет).

С 1 января по 12 сентября 2021 года в Хакасии жертвами коронавируса стал 651 человек.

Напомним, по состоянию на 12 сентября в Хакасии было выявлено 36 727 носителей SARS-CoV-2.