Шерегеш, Кемеровская область, 13 сентября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области в ночь с 12 на 13 сентября выпал первый снег. Об этом в соцсетях сообщил местный житель.

Kemoblast.ru «Шаман» на зимнем курорте в Шерегеше, Кемеровская область

«Первый снег. Шерегеш 12 сентября 2021 года. Вскоре новый сезон 21−22. Снег задержался ровно на неделю», — подписал снятое видео кузбассовец.

Судя по видеозаписи, снег пошёл около 21:00 (время местное) на горе Мустаг.