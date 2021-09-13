Улан-Удэ, 13 сентября, 2021, 06:14 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 57 489.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 66 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели за сутки три пациента, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 49 346 человек. В списке контактных лиц, по состоянию на 13 сентября, находятся более 6,5 тыс. жителей.