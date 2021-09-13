Сургут, Югра, 13 сентября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Власти Ханты-Мансийского автономного округа намерены получить инфраструктурный кредит размером в 13,9 млрд рублей на строительство второго моста через Обь. Об этом сообщают «Новости Югры».

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Отмечается, что строительство второго моста через реку Обь в районе Сургута имеет стратегически важное значение не только для ХМАО, но и для всей России. Действующий на сегодня мостовой переход является единственной транспортной артерией между Югрой, а также нефтедобывающими территориями и всей страной.

Единственный мост уже исчерпал резервы пропускной способности, интенсивность движения по нему в три раза превышает расчётную. Для строительства северного широтного хода и реализации других масштабных проектов всероссийского и регионального значения необходим ещё один мост через Обь в районе Сургута.

Протяженность второго моста через Обь составит 1,7 километра, а с учетом подходов — 43,9 км. Согласно проекту на нём запланировано четыре полосы движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мост через Обь под Сургутом будет построен по поручению президента РФ Владимира Путина. Он станет частью федерального транспортного коридора «Москва — Тюмень — Сургут — Салехард». Согласно «дорожной карте», строительство мостового перехода должно начаться в 2021 году и завершиться в 2024-м.