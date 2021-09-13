Иркутск, 13 сентября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Один из «чёрных ящиков» потерпевшего крушение самолёта L-410 найден при осмотре места происшествия в Иркутской области. Об этом 13 сентября сообщила журналистам пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

Уточняется, что самолёт разрушен полностью, следов возгорания нет. Провести опрос выжившего пилота пока не представляется возможным, так как он находится в шоковом состоянии.

Напомним, самолёт L-410 авиакомпании «СиЛа», выполнявший регулярный рейс из Иркутска в в поселок Казачинское, совершил жёсткую посадку, не долетев до аэропорта назначения четыре километра. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека: пилот и три пассажира. 12 человек были госпитализированы, четверо из них находятся в реанимации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании числа пострадавших в тяжёлом состоянии после авиакатастрофы под Иркутском.