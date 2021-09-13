Горно-Алтайск, 13 сентября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле скончалась 47-летняя жительница Горно-Алтайска.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в регионе скончался 371 носитель коронавируса. Причиной 324 смертей стал непосредственно COVID-19.