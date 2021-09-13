Москва, 13 сентября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. Министерство природы России будет действовать жёстко в случае, если регионы скрывают масштабы лесных пожаров. Об этом заявил глава ведомства Александр Козлов в интервью РБК, говоря о Якутии и Иркутской области.

(сс) skeeze Лесной пожар

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«Оба региона разобрались с цифрами. Были приняты в том числе и кадровые решения. Мы [и дальше] будем здесь действовать жестко. Ведь самое главное — безопасность и здоровье людей, находящихся в населенных пунктах, рядом с которыми происходят пожары», — отметил Александр Козлов.

Он подчеркнул, что скрывать пожары бессмысленно потому, что современные системы космического мониторинга могут выявлять расхождения с точностью до 30%. Эти данные потом уточняются с помощью снимков высокого расширения. От точности информации о лесных пожарах зависит, сколько привлекать сил для борьбы с ними, акцентировал внимание министр природы РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия несвоевременно предоставляла федеральному штабу, ответственному за тушение лесных пожаров, информацию об охваченной огнём территории. Об этом заявляли в федеральном агентстве лесного хозяйства.