Кемерово, 13 сентября, 2021, 06:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал 12-летний пешеход. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Пешеходный переход

Установлено, что 8 сентября 2021 года на одной из улиц пгт Тяжинский водитель легкового автомобиля, выехав на полосу встречного движения, наехал на мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Очевидцы вызвали скорую помощь. Ребёнок с подозрением на сотрясение головного мозга был госпитализирован.

«В ходе проверки будет установлена степень тяжести вреда здоровью, причинённого мальчику. Действиям водителя будет дана юридическая оценка», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.