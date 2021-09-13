Москва, , 06:03 — REGNUM Мировое медицинское сообщество, включая российское на теме коронавируса и цензуры вокруг него раскололось на два лагеря, притом, что низовой запрос по медицинской тематики стал еще более антивластным, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Смысл игры», заблокированной администрацией YouTube.

Сергей Кургинян Максим Додонов © ИА Красная Весна

Массовый низовой информационный запрос по природе своей ориентируется на то, что не находится во властном мейнстриме, заявил политолог. И если этому мейнстриму информационному или собственно властному, кажется, что все обстоит иначе, то происходит это только потому, что для него проводятся «специально организованные встречи с трудящимися», или же он сталкивается с низовыми явлениями на специальных шоу.

«А настоящий массовый запрос, он всегда антивластный. И чем сильнее недовольство, и чем более оно диффузное, тем более он антивластный. Человечество в эпоху ковида в существенной своей части вопиет по поводу своего недоверия ко всему официальному. Прежде всего — к тому, что закручивает любую гайку: пандемическую, гайку вакцинацию, или любую другую. Это просто такое человечество. Оно не обязательно к действиям переходит. Ей просто это не нравится. И оно это «не нравится» выражает в виде какого-нибудь затейливого забористого теста, а потом его выражает другой. А потом они тексты друг друга читают и подзаводятся. А потом хочется, чтобы из больше почитали и текс был более забористым. Понятно, как это дальше происходит», — рассказал эксперт.

По его словам, это называет «турбулентностью» или «низовым процессом с положительной обратной связью», что является очень опасной вещью, обсуждаемой в различных научных дисциплинах и работах, которые имеют также практическое выражение в психологии, социологии и политике.

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