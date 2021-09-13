Настоящий низовой медицинский запрос всегда антивластный — Кургинян
Москва, 13 сентября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. Мировое медицинское сообщество, включая российское на теме коронавируса и цензуры вокруг него раскололось на два лагеря, притом, что низовой запрос по медицинской тематики стал еще более антивластным, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Смысл игры», заблокированной администрацией YouTube.
Массовый низовой информационный запрос по природе своей ориентируется на то, что не находится во властном мейнстриме, заявил политолог. И если этому мейнстриму информационному или собственно властному, кажется, что все обстоит иначе, то происходит это только потому, что для него проводятся «специально организованные встречи с трудящимися», или же он сталкивается с низовыми явлениями на специальных шоу.
По его словам, это называет «турбулентностью» или «низовым процессом с положительной обратной связью», что является очень опасной вещью, обсуждаемой в различных научных дисциплинах и работах, которые имеют также практическое выражение в психологии, социологии и политике.