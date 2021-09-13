Москва, 13 сентября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. Мировое медицинское сообщество, включая российское на теме коронавируса и цензуры вокруг него раскололось на два лагеря, притом, что низовой запрос по медицинской тематики стал еще более антивластным, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Смысл игры», заблокированной администрацией YouTube.

Максим Додонов ИА Красная Весна Сергей Кургинян

Массовый низовой информационный запрос по природе своей ориентируется на то, что не находится во властном мейнстриме, заявил политолог. И если этому мейнстриму информационному или собственно властному, кажется, что все обстоит иначе, то происходит это только потому, что для него проводятся «специально организованные встречи с трудящимися», или же он сталкивается с низовыми явлениями на специальных шоу.

«А настоящий массовый запрос, он всегда антивластный. И чем сильнее недовольство, и чем более оно диффузное, тем более он антивластный. Человечество в эпоху ковида в существенной своей части вопиет по поводу своего недоверия ко всему официальному. Прежде всего — к тому, что закручивает любую гайку: пандемическую, гайку вакцинацию, или любую другую. Это просто такое человечество. Оно не обязательно к действиям переходит. Ей просто это не нравится. И оно это «не нравится» выражает в виде какого-нибудь затейливого забористого теста, а потом его выражает другой. А потом они тексты друг друга читают и подзаводятся. А потом хочется, чтобы из больше почитали и текс был более забористым. Понятно, как это дальше происходит», — рассказал эксперт.

По его словам, это называет «турбулентностью» или «низовым процессом с положительной обратной связью», что является очень опасной вещью, обсуждаемой в различных научных дисциплинах и работах, которые имеют также практическое выражение в психологии, социологии и политике.