Жители Сибири стали реже жаловаться на банки
Новосибирск, 13 сентября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. За семь месяцев 2021 года сибиряки направили в Банк России почти 16 тыс. жалоб. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации.
«При этом число жалоб на банки сократилось на треть — до 9,5 тыс., оставаясь самыми массовыми в структуре обращений. В то же время выросло число жалоб на остальных участников финансового рынка», — уточнили в управлении.
Так, стало меньше вопросов по возврату долгов, списанию средств в рамках «антиотмывочного» законодательства и блокировке счетов.
При этом на втором месте в структуре обращений — жалобы на страховые компании. За семь месяцев текущего года их было 2,5 тыс. — на 45% больше, чем за аналогичный период 2020 года.