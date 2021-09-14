Новосибирск, 13 сентября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. За семь месяцев 2021 года сибиряки направили в Банк России почти 16 тыс. жалоб. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации.

Цитата из к/ф «Не пойман — не вор». Реж. Спайк Ли. 2006. США В банке

«При этом число жалоб на банки сократилось на треть — до 9,5 тыс., оставаясь самыми массовыми в структуре обращений. В то же время выросло число жалоб на остальных участников финансового рынка», — уточнили в управлении.

Так, стало меньше вопросов по возврату долгов, списанию средств в рамках «антиотмывочного» законодательства и блокировке счетов.

При этом на втором месте в структуре обращений — жалобы на страховые компании. За семь месяцев текущего года их было 2,5 тыс. — на 45% больше, чем за аналогичный период 2020 года.