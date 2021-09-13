Южно-Сахалинск, 13 сентября, 2021, 05:57 — ИА Регнум. На прямую линию губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, которая состоялась 10 сентября, поступило 1445 обращений, из них 1165 жители региона оставили с соцсетях, ещё 280 вопросов задали по телефону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Dfo.gov.ru Валерий Лимаренко

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За два часа прямого эфира Лимаренко ответил на 50 вопросов.

Основная масса вопросов касалась ремонта дорог и дворов, установки детских площадок, строительства школ, субсидированных авиаперевозок, мер социальной поддержки, ЖКХ, переселения из аварийного жилья.

В ходе прямой линии к главе островного региона обратились жители Корсаковского района, которые столкнулись с проблемой приобретения угля к отопительному сезону. Лимаренко распорядился обеспечить людей топливом до 13 сентября.

На все поступившие обращения сахалинцы получат ответы до 17 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, более 2700 вопросов прислали жители Красноярского края на прямую линию губернатора региона Александра Усса, состоявшуюся 9 сентября.