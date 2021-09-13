Кемерово, 13 сентября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания сегодня, 13 сентября, начинает отопительный сезон в двух крупнейших городах Кузбасса. Тепло начнут получать жители Кемерова и Новокузнецка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Volgadmin.ru Отопительный сезон

«Кемерово. 13 сентября отопление начнут получать жители и организации следующих территорий: Южный и ФПК, РТС и Предзаводской, «Верхний бульвар» в Ленинском районе, доискитимская часть Центрального района, дома по Притомскому проспекту, улицам 1-я и 2-я Заречная, Гагарина, 47, 49, 51, 51А, 52, Гвардейская, 60 А. Рудничный и Кировский районы, — уточнили в СГК. — 14 сентября тепло придёт в заискитимскую часть города — Центральный и Ленинский районы».

В Новокузнецке с 12:00 сегодня, 13 сентября, тепло от Кузнецкой ТЭЦ пойдёт в социальные учреждения города. Пуск тепла в жилые дома начнётся со вторника, 14 сентября.

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