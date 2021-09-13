Иркутск, 13 сентября, 2021, 05:48 — ИА Регнум. До четырёх человек возросло число пострадавших в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки самолёта L-410 в Иркутской области. Об этом 13 сентября сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своём Instagram.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

Как уточнил Кобзев, в больницу были доставлены 12 человек, из них в настоящее время в реанимационном отделении находятся четыре человека, их состояние оценивается медиками как тяжёлое. Ещё четыре человека получили травмы средней тяжести, трое пострадали легко. Одна женщина после оказания ей медицинской помощи ушла домой.

В больницу в Казачинско-Ленском районе оперативно прибыли три бригады медиков, все они специалисты высокого класса. Врачи работают под руководством главы регионального Минздрава Якова Сандакова и директора Иркутского областного Центра медицины катастроф Виктора Бучинского. После обхода врачи приняли решение о транспортировке трёх пострадавших в Иркутскую областную больницу, где им будет проведена точная диагностика. Одну пациентку прооперируют на месте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших и 12 пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта в Иркутской области. В реанимационном отделении стационара в Казачинско-Ленском районе находились трое пострадавших в тяжёлом состоянии.