Новосибирск, 13 сентября, 2021, 05:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области планируют создать сельский экопарк «Хомутина». Он разместится в Маслянинском районе. Инвестиции в проект оцениваются в сумму около 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития области Лев Решетников.

Алексей Лазарев В парке

«Проект очень важный, стратегический, как раз чтобы мы могли иметь точку притяжения, где могли бы дети, студенты проводить большие мероприятия. Я уже концепцию этого проекта просмотрел», — уточнил Решетников.

По данным центра развития туризма района, парк будет рассчитан на 400 тыс. посещений в год. Его планируют открыть к 2024 году. Отмечается, что здесь можно будет сплавляться по реке, заниматься экстремальными видами спорта и поближе познакомиться с сельским бытом на площадке специально оборудованной для этого усадьбы с пасекой.