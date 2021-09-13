Сельский экопарк в Новосибирской области обойдется в 500 млн рублей
Новосибирск, 13 сентября, 2021, 05:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области планируют создать сельский экопарк «Хомутина». Он разместится в Маслянинском районе. Инвестиции в проект оцениваются в сумму около 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития области Лев Решетников.
«Проект очень важный, стратегический, как раз чтобы мы могли иметь точку притяжения, где могли бы дети, студенты проводить большие мероприятия. Я уже концепцию этого проекта просмотрел», — уточнил Решетников.
По данным центра развития туризма района, парк будет рассчитан на 400 тыс. посещений в год. Его планируют открыть к 2024 году. Отмечается, что здесь можно будет сплавляться по реке, заниматься экстремальными видами спорта и поближе познакомиться с сельским бытом на площадке специально оборудованной для этого усадьбы с пасекой.