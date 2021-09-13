Иркутск, 13 сентября, 2021, 05:39 — ИА Регнум. Самолёт, который совершил жёсткую посадку в ночь на 13 сентября 2021 года в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, предположительно принадлежит магаданской компании «Сибирская лёгкая авиация» (СиЛа). Её владельцами являются три физлица, один из которых — директор авиапредприятия Андрей Богданов, передаёт ИА REGNUM.

Игорь Двуреков Самолёт Л-410

Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

Самолёт предположительно принадлежит магаданскому ООО «Сибирская лёгкая авиация» (СиЛа). Компания была создана в феврале 2006 года. Её уставный капитал — 100 тыс. рублей. Директор и владелец 36% — Андрей Богданов. Совладельцы — Юрий Лапин (32% доли) и Владимир Миронов (32%). Лапин — генеральный директор АО «Авиакомпания ИрАэро».

Богданов также руководит ещё одним авиапредприятием, но в Забайкалье — ООО «Аэросервис», которое принадлежит «СиЛе» и было исполнителем свыше 1,5 тыс. госконтрактов. В активе «СиЛы» также 100% доли в читинском ООО «Аэропорт» и ООО «Авиационно-техническая база Забайкалья».

По открытым данным, ООО «Сибирская лёгкая авиация» было исполнителем свыше 90 госконтрактов на общую сумму более 681 млн рублей. Более 579 млн рублей принесли пять контрактов миндортранса Магаданской области.

Как ИА REGNUM ранее сообщало, по словам главы региона Игоря Кобзева, установить место падения самолёта помог звонок одной из пассажирок, которая находилась на связи. Из 12 доставленных в больницу пострадавших — четверо в тяжёлом состоянии.

Семьям погибших и пострадавшим будет оказана материальная помощь, а 15 сентября в Иркутской области будет объявлен День траура.

По факту трагедии по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации в транспорта»).