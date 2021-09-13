Иркутск, 13 сентября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Материальную помощь окажут власти региона семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе под Иркутском. Об этом 13 сентября сообщил журналистам представитель пресс-службы правительства региона.

Mottld Самолёт L-410

Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

Родным погибших будет выплачено по 1 млн рублей, семьям пострадавших, получивших тяжёлые травмы, окажут помощь в размере 500 тыс. рублей. Семьи пострадавших, получивших травмы средней тяжести, получат материальную помощь 250 тыс. рублей, пострадавшие легко получат 100 тыс. рублей.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своём Instagram, что в связи с трагедией он прерывает запланированную поездку по территориям и вылетает к месту ЧП для координации работы. На 13 сентября глава региона запланировал заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 15 сентября в Иркутской области объявлен день траура по погибшим при крушении самолёта L-410.