Курган, 13 сентября, 2021, 05:23 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков награждён орденом Дружбы. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на сайте правовой информации.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

Высокой награды Вадим Шумков удостоен «за большой вклад в социально-экономическое развитие Курганской области и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, на посту главы Зауралья Вадим Шумков работает с сентября 2019 года.