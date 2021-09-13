Якутск, 13 сентября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. В правительстве Якутии заявили о полноценной реновации микрорайона села Бясь-Кюель, где 7 августа из-за лесного пожара сгорели 39 домов. По словам зампредседателя правительства Якутии Дмитрия Бердникова, населённый пункт приобретёт новый облик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в оперативном штабе региона.

Стройка

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В селе намерены построить 34 новых дома, а также сформировать самую современную улично-дорожную сеть. Жилые здания, возведённые на месте сгоревших, обещают благоустроить и газифицировать. Пока во всех строящихся домах уложен фундамент, на семи — идёт монтаж кровли.

Помимо домов, в Бясь-Кюеле построят семь новых коровников и современный животноводческий комплекс на 100 голов скота.

Как сообщало ИА REGNUM, погорельцы из Бясь-Кюеля сомневаются в качестве новых домов и высказывают недовольство ходом стройки в соцсетях. Один из домов построен косо, перегородки не так стоят, несущие бревна висят, опора крыши не посередине, считают люди.