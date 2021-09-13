Иркутск, 13 сентября, 2021, 05:09 — ИА Регнум. День траура объявлен 15 сентября после гибели четырёх человек при крушении самолёта L-410 в Иркутской области. Об этом 13 сентября сообщил журналистам представитель пресс-службы правительства Иркутской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

День траура по погибшим в Иркутской области будет объявлен в среду, 15 сентября. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследование причин и обстоятельств крушения самолёта будут вести специалисты центрального аппарата Следственного комитета России.

Напомним, самолёт L-410, на борту которого было 16 человек, совершил жёсткую посадку 12 сентября в 18:15 мск, не долетев четыре километра до аэропорта назначения. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, 12 человек были госпитализированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в больнице в Иркутской области под наблюдением врачей остаются 11 человек, трое из них находятся в реанимации.