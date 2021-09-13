Фучжоу, Китай, 13 сентября, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Город Путянь в провинции Фуцзянь на востоке Китая сообщил о 32 подтвержденных локальных случаях COVID-19, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Органы здравоохранения завершили эпидемиологическое расследование 64 положительных случаев заболевания которые были выявлены в уезде Сянтйоу близ города Путянь, сообщило городское правительство на пресс-брифинге.

Власти отследили 841 тесный контакт заболевших и еще 1690 человек, находившихся с ними в тесном контакте. В общей сложности 1293 человека были помещены под медицинское наблюдение в специально отведенных местах.

С момента последнего всплеска активности в пятницу уезд Сянью провел обширное тестирование на вирус в поселке Фэнтин и пяти соседних поселках. По данным на 13 сентября было протестировано 196 758 человек, из которых 121 087 результат уже был получен.

Местные власти классифицировали поселок Фэнтин как зону высокого риска COVID-19, а три деревни в трех других поселках — как зоны среднего риска.