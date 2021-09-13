Шанхай, Китай, 13 сентября, 2021, 05:03 — ИА Регнум. Шанхайский Диснейленд, Диснейтаун и Парк Звезды желаний будут закрыты с 13 по 14 сентября по мере приближения тайфуна «Чанту», сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

Курорт внимательно следит за погодой и уведомит гостей о дальнейших изменениях в часах работы, согласно последнему уведомлению, опубликованному учреждением в вечером 12 сентября. Гости, у которых есть билеты в Шанхайский Диснейленд на 13 и/или 14 сентября, могут посетить парк в любой другой день в течение следующих шести месяцев.

Шанхайское муниципальное управление культуры и туризма распорядилось временно закрыть открытые туристические достопримечательности города на 13 и 14 сентября в связи с приближением тайфуна.