Благовещенск, 13 сентября, 2021, 05:10 — ИА Регнум. В Амурской области завершилась летняя оздоровительная кампания. Она прошла без происшествий, несмотря на сложную паводковую и эпидемическую ситуацию в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе правительства Приамурья.

(сс) BiMeRtY Детский лагерь

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«Тесное взаимодействие руководителей детских лагерей Приамурья и специальных ведомств позволило не допустить срыва оздоровительной кампании этим летом. Это стало возможным благодаря активной работе и поддержке сотрудников Роспотребнадзора, МЧС, а также своевременному предоставлению информации по проблемным вопросам от муниципалитетов и руководства организаций летнего отдыха и оздоровления, которые в каждодневном режиме сотрудничали с региональным минобрнауки», — отметил глава региона Василий Орлов.

В летних лагерях отдохнули и поправили здоровье более 100 тыс. детей из Амурской области. В регионе работал 261 пришкольный лагерь, 14 загородных, 16 лагерей труда и отдыха и один палаточный лагерь.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Амурской области повлияло на работу двух летних лагерей. Из них 5 августа экстренно отправили по домам 214 детей.