Москва, 13 сентября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по гимнастике Лилия Ахаимова, уроженка Владивостока, получила 11 сентября подарок от президента РФ Владимира Путина — об этом событии она написала в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры в Токио

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Президент в ходе торжественной церемонии в Кремле поблагодарил российских спортсменов и вручил за победы денежные премии и автомобили.

Золотым медалистам предназначались автомобили BMW X5, а серебряным и бронзовым медалистам — BMW X3.

«Моя любовь. Я буду тебя очень сильно любить, я так долго тебя ждала. Добро пожаловать в мою жизнь», — написала Лилия Ахаимова в соцсетях под фото с подарком от Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, женская сборная России по спортивной гимнастике в командном многоборье в Токио 27 июля повторила успех российских гимнастов, завоевавших «золото» — Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова набрали за четыре вида программы в сумме 169,528 балла.