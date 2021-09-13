Иркутск, 13 сентября, 2021, 04:56 — ИА Регнум. Три человека из числа пострадавших при крушении самолёта L-410 находятся в реанимационном отделении больницы в Иркутской области. Об этом 13 сентября сообщил журналистам представитель пресс-службы правительства региона.

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Всего после жёсткой посадки самолёта было госпитализировано 12 человек. Трое из них в тяжёлом состоянии находятся в реанимации, у пятерых состояние средней степени тяжести, ещё трое получили лёгкие травмы. Одна женщина ушла домой после обследования врачами.

Также сообщается, что из Иркутска в Казачинско-Ленский район прибыл борт санавиации с десятью медиками на борту, все они специалисты высокой квалификации. В настоящее время врачи уже находятся на пути в больницу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении самолёта L-410 под Иркутском. Всего на борту находилось 16 человек, четверо из них погибли.