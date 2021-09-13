Кемерово, 13 сентября, 2021, 04:49 — ИА Регнум. В Тяжинском муниципальном округе Кемеровской области выполнены работы по обустройству территории сибиреязвенного захоронения в д. Ключевая. Об этом сообщил глава округа Виктор Серебров.

Микрофотография бацилл сибирской язвы. Окраска по Граму

«По периметру скотомогильника выполнены установка металлических столбов, монтаж прожильника из квадратной трубы, при помощи профнастила оцинкованного появилась облицовка ограждения. Также выполнены земляные восстановительные работы», — написал Серебров в своём Instagram.

По его словам, сдача объекта позволит исключить нарушения требований к обустройсту сибиреязвенных захоронений ветеринарного законодательства Российской Федерации.