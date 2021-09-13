Якутск, 13 сентября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Селу Кюбяинде в Вилюйском районе Якутии потенциально угрожал лесной пожар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 сентября в пресс-службе МЧС региона.

Carl Osbourn Лесной пожар

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В связи с ситуацией возле Кюбяинде были увеличены силы, задействованные в тушении лесов республики. Сейчас угроза уже снята. Возгораний, приближённых к населённым пунктам, нет, заверили в ведомстве. Однако продолжает бушевать лесной пожар в 10 километрах от населённого пункта в Чурапчинском районе.

«Все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов выполнены, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Для снятия потенциальной угрозы н.п. Кюбяинде Вилюйского района задействованы специалисты МЧС России», — отметил начальник ГУ МЧС по республике Павел Гарин.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в лесах Якутии возникли десять новых возгораний. Общее число лесных пожаров в республике увеличилось до 63.