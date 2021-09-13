Вашингтон, 13 сентября, 2021, 04:33 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс сообщила о помолвке со своим личным тренером по фитнесу Сэмом Асгари. Видеозапись, где Спирс рассказала эту новость, опубликована 13 сентября в Instagram певицы.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

Поп-звезда сняла короткий видеоролик вместе со своим избранником и продемонстрировала кольцо, отметив, что оно ей очень нравится. Уточняется, что кольцо Бритни было изготовлено по спецзаказу известным ювелиров в Нью-Йорке, оно является единственным в своём роде.

«Чёрт возьми, я не могу в это поверить», — таким комментарием сопроводила певица видеоролик.

По данным журнала People, Спирс и Асгари начали встречаться ещё в 2016 году. Менеджэр Асгари Брэндон Коэн рассказал, что пара очень тронута поддержкой, преданностью и любовью поклонников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что отец Бритни Спирс, Джэми Спирс, подал ходатайство на прекращение опекунства над своей дочерью.