Якутск, 13 сентября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. За сутки в лесах Якутии возникли десять новых возгораний. Общее число природных пожаров в республике увеличилось до 63, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе правительства региона.

Reference.com Лесной пожар

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Вчера потушили шесть очагов, локализовали — два. Из 63 возгораний ведутся работы на 13. Борются с огнём 410 человек, привлечены 69 единиц техники и воздушные суда. За сутки на леса республики было сброшено авиацией 120 тонн воды.

«Учитывая чрезвычайно высокий класс (IV-V) пожароопасности леса по летней шкале, существует вероятность появления новых очагов природных пожаров на территории Чурапчинского, Амгинского, Усть-Майского, Алданского, Томпонского районах», — отметили в правительстве республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября к селу Кюбяинде Вилюйского района Якутии приблизился лесной пожар. Возгорание находится на расстоянии не более 5 км от населённого пункта