Пекин, 13 сентября, 2021, 04:25 — ИА Регнум. Национальная обсерватория Китая 12 сентября продлила оранжевый уровень предупреждения в связи с тайфуном «Чанту», который, как ожидается, обрушится на восточно-Китайскую провинцию Чжэцзян уже 13 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

Ecofiscal.ca Тайфун

По данным на 9:00 по местному времени 12 сентября эпицентр «Чанту», 14-го тайфуна за этот год в Китае, переместился в воды восточного Тайваня, или на 24 градуса северной широты и 122,4 градуса восточной долготы, а скорость ветра при этом достигала 52 метров в секунду.

Двигаясь на север со скоростью от 20 до 25 км/час, Чанту достигнет берега или пройдет через прибрежную зону вблизи города Чжоушаня в провинции Чжэцзян уже 13 сентября, говорится в сообщении центра. Тайфун, скорее всего, принесет штормовые ветры и ливни в такие регионы, как Шанхай, Чжэцзян, Цзянсу, Фуцзянь и Тайвань.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, причем самым серьезным предупреждением является красный, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.