Владивосток, 13 сентября, 2021, 04:40 — ИА Регнум. Во Владивостоке появились три новые улицы и переулок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в городской мэрии.

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Наименования присвоили в ходе очередного заседания комиссии по городской топонимике.

Так, одна из официальных улиц появилась в районе трассы посёлок Новый — Де-Фриз — Седанка — Патрокл — это Рокадная. В районе улицы Главной теперь есть улица Попутная. Ещё одна новая улица? Ясная, появилась в районе улицы Лазовской.

Также дали название и новому переулку в районе улицы Барклая — переулок Гусарский.

Как сообщало ИА REGNUM, названия девяти новых станций метро Москвы утвердил мэр города Сергей Собянин, подписав соответствующее постановление.