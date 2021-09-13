Пекин, 13 сентября, 2021, 04:20 — ИА Регнум. Китай оштрафовал некоммерческий медицинский фонд за то, что он ничего не потратил на общественное благосостояние в 2019 году, сообщило Министерство гражданской администрации Китая, передает агентство Синьхуа.

Алексей Попов ИА Красная Весна В Китае

Доля расходов Фонда медицинской помощи «Синлинь» на социальное обеспечение в 2019 году была равна нулю, сообщило министерство, добавив, что теперь фонд должен приостановить свою деятельность на один месяц. Фонд также был внесен в список неблагонадежных общественных организаций страны, говорится в сообщении министерства.

Министерство призвало фонды по всей стране соблюдать Закон о благотворительности и соответствующие нормативные акты, активно участвовать в общественной благотворительной деятельности и играть надлежащую роль на местах.

В Китае государственный фонд должен ежегодно тратить на деятельность на благо общества сумму, эквивалентную не менее 70% общего дохода за предыдущий год. Непубличный фонд должен ежегодно тратить на эти цели сумму не менее 8% от остатка средств за предыдущий год.