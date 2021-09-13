Якутск, 13 сентября, 2021, 04:37 — ИА Регнум. За выходные дни скончались от COVID-19 ещё десять жителей Якутии. В республике заражаются коронавирусом чаще, чем на прошлой неделе, сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM на основании данных оперативного штаба республики и портала стопокоронавирус.рф.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Заразились коронавирусом за сутки 155 человек (днём ранее — 158), погибли — четыре (днём ранее — шесть). Самый высокий уровень заболеваемости в Якутске (91 случай), Мирнинском, Вилюйском, Аллаиховском, Верхоянском, Нерюнгринском и Среднеколымском районах (по 4−5 случаев).

С момента появления COVID-19 в Якутии им заразились 50 844 человека, 1108 из них погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии растёт, отметила 10 сентября заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина. Она связала рост распространения инфекции с началом учебного процесса в регионе и обратилась к жителям республики с просьбой соблюдать противоэпидемические меры.