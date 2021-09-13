Пекин в пилотном режиме испытывает программу «Беззаботное соседство»
Пекин, 13 сентября, 2021, 04:17 — ИА Регнум. В одном из жилых сообществ Пекина была запущена пилотная программа по расширению доступности устройств первой помощи, таких как автоматические внешние дефибрилляторы (AED), сообщает агентство Синьхуа.
Фонд Красного Креста Китая (CRCF) и коммерческая палата сообщества подписали 9 сентября меморандум о сотрудничестве в рамках программы под названием «Беззаботное соседство».
Заместитель председателя Бэй Сяочао сказал, что программа включает установку AED и других устройств для оказания первой помощи и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также обучение навыкам оказания первой помощи для жителей сообщества.
Сотрудничество также включает в себя создание цифровой сети для оказания первой помощи и реагирования на чрезвычайные ситуации в сообществе, чтобы повысить его потенциал в соответствующих аспектах, дабы жители чувствовали себя увереннее.
Пилотная программа, в случае успеха, вероятно, также будет применяться по всей стране, сообщили источники из программы.