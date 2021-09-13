Чэнду, Китай, 13 сентября, 2021, 04:13 — ИА Регнум. Четверо рабочих погибли и еще 14 получили ранения в результате аварии на строительной площадке метро в городе Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По данным местных властей, авария произошла около 14:00 по пекинскому времени 10 сентября, когда рабочие пытались построить пылезащитные и шумоподавляющие навесы на линии 17 метро. Часть лесов обрушилась, в результате чего пострадали 18 рабочих, четверо из которых погибли, а еще 14 находятся на лечении в больнице.

Спасательные работы были начаты сразу после аварии, и к настоящему времени закончен разбор завалов. Власти на данный момент занимаются выяснением причин произошедшего. Идет расследование.