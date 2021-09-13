Пекин, 13 сентября, 2021, 04:10 — ИА Регнум. В общей сложности 32 600 человек были пойманы за незаконное пересечение границ в Китае с момента начала общенациональной кампании в декабре 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

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Результат оказался на 203% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Министерство общественной безопасности Китая.

По данным министерства, 30 800 подозреваемых были арестованы за оказание помощи иностранным гражданам в незаконном въезде в Китай и совершении преступлений или организацию китайцев для участия в азартных играх и мошенничестве за пределами Китая, в том числе и за другие незаконные действия.

Национальная иммиграционная администрация обязалась придерживаться жесткой позиции в отношении незаконного пересечения границы и обеспечивать национальную безопасность и стабильность границ.