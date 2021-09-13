Далянь, Китай, 13 сентября, 2021, 04:07 — ИА Регнум. Взрыв и пожар, вызванные утечкой из баллона со сжиженным газом, унесли жизни восьми человек в жилом доме в городе Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Uxfon.com Взрыв газа

Авария произошла около полуночи в городском районе Пуланьдянь. Пожарные и местная полиция немедленно прибыли на место происшествия. Пожар был потушен около 2:30 ночи, и по состоянию на 4:30 утра было подтверждено, что в результате аварии погибли восемь человек.

Еще пять человек получили ранения. Пострадавшие были направлены в местные больницы и находятся в стабильном состоянии. Жильцы здания были эвакуированы. В настоящее время ведется расследование причин аварии.