Пекин, 13 сентября, 2021, 04:05 — ИА Регнум. Шесть человек умерли от удушья на фабрике в городе Баодин провинции Хэбэй на севере Китая в результате инцидента, произошедшего 11 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

Фабрика

Несчастный случай произошел около 3:00 по местному времени 11 сентября, когда рабочий на фабрике пуховиков в деревне Дасиньчжуан в районе Сюйшуй, упал в обморок во время проверки водяного насоса в бассейне с пеной. Несколько других упали в обморок, пытаясь спасти первого человека.

Были проведены дальнейшие спасательные операции, в результате которых один человек оказался вне опасности, а еще шестеро погибли, сообщило правительство округа. В настоящее время проводится расследование причин аварии.