Пекин, , 04:02 — REGNUM Десять китайских чиновников начального уровня были награждены за выдающиеся результаты в рассмотрении жалоб и предложений общественности, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Китайский чиновник. 1869

Награжденные вместе с 10 назначенными должностными лицами поделились своим опытом службы на церемонии награждения, прошедшей 10 сентября в Пекине. Награжденные должностные лица были отобраны из 150 кандидатов из 31 региона провинциального уровня и Производственного и строительного корпуса Синьцзяна.

Напомним, что власти Китая активно взялись за чистку партийных рядов от недостойных кадров. В связи с этим помимо активной антикоррупционной деятельности, власти страны награждают тех, кто, по их мнению, демонстрирует правильный пример для подражания.