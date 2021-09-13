Пекин, 13 сентября, 2021, 03:59 — ИА Регнум. Более 80% респондентов, опрошенных недавно газетой China Youth Daily, заявили, что они использовали карты предоплаты для совершения потребительских покупок, в то время как почти 90% считают необходимым дальнейшее регулирование рынка, сообщает агентство Синьхуа.

Пьяный китаец

В ходе исследования был опрошен 2021 респондент. Почти половина из этого числа родилась в 1990-х годах и около 35% родились в 1980-х годах. Согласно опросу 48% респондентов заявили, что при использовании карт предоплаты, что сталкивались с ситуациями, когда продавец отказывался возвращать комиссию после выпуска карты. Между тем 47,5% заявили, что не смогут использовать свои предоплаченные деньги, если потеряют оригинальную карту.

Респонденты высказали несколько предложений по регулированию рынка. Более 63% заявили, что потребители должны повысить свою осведомленность о защите прав, в то время как около 60% призвали к совершенствованию соответствующих законов и нормативных актов и внесению в черный список ненадежных предприятий.