Пекин, 13 сентября, 2021, 03:54 — ИА Регнум. В общей сложности 194 проекта на сумму более 87 млрд юаней (около $13,5 млрд) были подписаны на международной выставке высоких технологий, проходившей с 8 по 10 сентября в городе Мяньяне провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Более 200 ученых и экспертов провели офлайн-дискуссии в ходе трехдневного мероприятия, посвященного аэрокосмической науке и технологиям, новым материалам, региональному сотрудничеству, инновациям и искусственному интеллекту, сообщил организатор.

В ходе мероприятия в Интернете также было представлено более 2200 экспонатов, в том числе разработанный в Китае глубоководный пилотируемый подводный аппарат «Фендучже» (кит. «Стремящийся») и суборбитальные коммерческие ракеты-носители. По данным организатора, онлайн-выставка привлекла более 2,35 млн зрителей.

Основанная в 2013 году Международная выставка высоких технологий в Китайском наукограде Мяньян привлекла экспонентов из 5761 компании из более чем 60 стран и регионов мира. Было заключено 19 000 сделок на сумму около 714,6 млрд юаней.