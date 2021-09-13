Иерусалим, , 03:51 — REGNUM Позиции палестинских военных группировок в секторе Газа атаковала армия Израиля. Об этом 13 сентября сообщил палестинский новостной портал Palsawa.

На границе с сектором Газа (сс) Israel Defense Forces

Бомбардировкам израильских ВВС подверглись позиции палестинского сопротивления к востоку от Рафаха на юге сектора, а также в районе Бейт-Лахии на севере и Хан-Юниса на юге сектора Газа. Информация о последствиях бомбардировок уточняется.

Авиаудары стали ответом на запуск с палестинской стороны ракеты по израильской территории. Сирены воздушной тревоги сработали в городе Сдерот на юге Израиля и в расположенных рядом с сектором районах. Ракета была перехвачена системой ПВО «Железный купол».

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