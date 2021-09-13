Магадан, 13 сентября, 2021, 03:52 — ИА Регнум. Жители Магадана в соцсетях жалуются на отсутствие тепла в домах — низкие температуры воздуха заставляют включать обогреватели.

Mil.ru Обслуживание труб теплоснабжения

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Магаданцы пишут, что пришли уже заморозки, а обещанное с 10 сентября отопление поступило ещё не во все дома.

«Холодина стоит в детских садах, да и дома дубак», — пишут горожане.

Информированные подписчики советуют со всеми жалобами обращаться в свои нерасторопные управляющие компании, поясняя, что отсутствие тепла на совести УК.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов принял решение дать тепло в дома горожан раньше.