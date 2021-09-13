Пекин, 13 сентября, 2021, 03:46 — ИА Регнум. Главный наблюдатель за рынком Китая наложил общий штраф в размере 2,5 млн юаней (около $387 200) на трех дилеров авточипов за завышение цен, сообщает агентство Синьхуа.

Микрочип

Было установлено, что три компании, в том числе две в Шанхае и одна в Шэньчжэне, продавали автомобильные чипы со значительной наценкой, в некоторых случаях в 40 раз превышающей покупную цену. На рынке со сбалансированным спросом и предложением ставка наценки трейдеров с автоматическими чипами обычно составляет от 7 до 10%

Автомобильные чипы являются важным компонентом в автомобильной промышленности. В первой половине года серьезный дефицит мирового предложения авточипов спровоцировал дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке.

В августе Государственное управление Китая по регулированию рынка начало расследование в отношении дилеров авточипов по подозрению в завышении цен, чтобы решить проблемы, включая завышение цен на рынке.

Предприятия обязаны следовать принципам ценообразования, справедливости, законности, подлинности и надежности, а также устанавливать разумные цены. Ценовое поведение предприятий контролируется регулятором рынка.