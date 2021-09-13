Пекин, 13 сентября, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Официальный сайт недавно созданной Пекинской фондовой биржи был запущен в 11 сентября в пробную эксплуатацию, сообщает агентство Синьхуа.

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Вебсайт, www.bse.cn, теперь имеет три категории по правилам работы, услугам инвесторов и информации о бирже. Вебсайт будет и далее совершенствоваться, и людям рекомендуется вносить предложения, говорится в заявлении на вебсайте.

Напомним, что власти Китая в начале сентября официально зарегистрировали Пекинскую фондовую биржу с уставным капиталом в размере $155,34 млн. О планах открыть биржу заявлял еще председатель КНР Си Цзиньпин 2 сентября.