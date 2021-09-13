Пекин, 13 сентября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Объем инвестиций Китая в Африку увеличился с $210 млн до $47,35 млрд с момента создания Форума по китайско-африканскому сотрудничеству в 2000 году, сообщает агентство Синьхуа.

Негры на хлопковых плантациях США. 1913

Основываясь на оценке Китаем экономического масштаба 54 африканских стран, структуры промышленности, инвестиционной жизнеспособности, факторов риска, инвестиционной среды и потенциала, в докладе, опубликованном Шанхайским университетом международного бизнеса и экономики, кратко изложены ключевые факторы, которые окажут влияние на инвестиции в Африке, а также ее будущие тенденции.

Согласно отчету, китайские предприятия внесли большой вклад в индустриализацию Африки, социальную стабильность и экономическое процветание, улучшив передачу технологий, укрепив местные закупки и предоставив возможности для трудоустройства. Отчет показал, что до 2019 года Китай инвестировал в 52 из 54 африканских стран.

С точки зрения объема инвестиций Южная Африка, Демократическая Республика Конго, Ангола, Замбия, Эфиопия, Нигерия, Гана, Алжир, Зимбабве и Кения вошли в первую десятку стран, на долю которых приходится 63% объема прямых инвестиций Китая в Африке.

В докладе отмечается, что вспышка COVID-19 не повлияла на экономическое сотрудничество между Китаем и Африкой, а вместо этого вдохновила Китай и африканские страны объединить усилия для преодоления трудностей. Статистика показывает, что прямые инвестиции Китая в Африку выросли с $2,71 млрд в 2019 году до $2,96 млрд в 2020 году.

Однако в докладе также указывается, что, хотя Китай стал одним из крупнейших инвесторов в Африке, а его инвестиции на континенте продолжают расти, Африка все еще сильно отстает от других континентов по объему инвестиций из Китая.

На континент приходилось всего 2% притока иностранных инвестиций Китая в 2019 году, и объем инвестиций за эти годы увеличился, что указывает на то, что инвестиционный потенциал Китая в Африке еще предстоит задействовать.