Пекин, 13 сентября, 2021, 03:28 — ИА Регнум. Фабричные цены в Китае продолжали расти в августе на фоне растущего спроса и роста цен на оптовые товары, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Индекс цен производителей (PPI), который измеряет затраты на товары у ворот завода, вырос на 9,5% в годовом исчислении в августе, что быстрее, чем 9% в годовом исчислении, зарегистрированные в июле, сообщило Национальное бюро статистики КНР.

В месячном исчислении индекс потребительских цен Китая вырос на 0,7% в августе, что на 0,2 процентного пункта больше, чем в июле. Более быстрый рост индекса в прошлом месяце был обусловлен ростом цен на уголь, сталь и химикаты, сказал старший статистик бюро Дун Лицзюань.

Среди основных секторов добыча и переработка угля, производство химического сырья и продуктов, а также выплавка и переработка черных металлов внесли основной вклад в увеличение инфляции индекса в августе.

«Несмотря на резкий рост инфляции индекса, Китай не сталкивается с общей проблемой инфляции», — сказал главный экономист китайской компании по ценным бумагам Nomura, Лу Тин.

Однако Лу предостерег от роста издержек в нижележащих секторах, сокращения прибыли компаний и снижения давления на экономический рост в ближайшие месяцы.