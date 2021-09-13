Москва, 13 сентября, 2021, 03:31 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 6 декабря 2021 года начнёт рассматривать финансовый иск Роскосмоса к АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ). За сентябрь госкорпорация подала уже два многомиллионных иска к центру, их общая сумма превышает 46,4 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление, которое будет рассмотрено в декабре, было подано 3 сентября 2021 года. Сумма претензий составляет 21 724 322,48 рубля.

7 сентября 2021 года госкорпорация обратилась ещё с одним заявлением — на сумму 24 724 223,56 рубля. Это дело пока судом не принято к производству.

И это далеко не единственные претензии к ЦЭНКИ. Так 9 сентября АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» обратилось с заявлением на 77 594 978,1 рубля. Оно пока не принято к производству.

Напомним, ЦЭНКИ создан в 1994 году и входит в дивизион Роскосмоса. Среди задач центра — обеспечение комплексных пусковых услуг по запуску космических аппаратов в рамках федеральной космической программы, по программам международного сотрудничества, а также коммерческим проектам.