Богота, 13 сентября, 2021, 03:24 — ИА Регнум. Партию наркотического вещества общим весом 2,4 тонны конфисковали военные в Колумбии. Об этом 12 сентября сообщил министр обороны страны Диего Молано в своём Twitter.

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Катер с грузом наркотиков на борту был обнаружен в 300 км от острова Сан-Андрес. Уточняется, что весь груз запрещённых веществ принадлежал преступной группировке «Клан залива». Общая стоимость партии оценивается в $80 млн.

Молано отметил, что это самая крупная партия наркотических веществ, конфискованная с начала текущего года. Вместе с наркотиками были задержаны пять человек, четверо из них являются гражданами Колумбии.

Всего с начала года колумбийскими военными было изъято 235 тонн запрещённых наркотических веществ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военные Колумбии, совместно со службами Панамы и США пресекли доставку наркотических веществ на североамериканский континент.